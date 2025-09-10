Μαίνεται η φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λάρισα Μήνυμα 112 Φωτιά

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο  Πολυδάμειο Λάρισας.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων, να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.


Πηγή φωτογραφιών: ifarsala.gr

