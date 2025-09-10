Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Δεν έγιναν δεκτοί στο υπουργείο Μεταφορών οι οδηγοί των ταξί, συνεχίζουν την πορεία τους προς τον Πειραιά
Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που σήμερα βρίσκονται στην δεύτερη ημέρα της 48ωρης απεργίας τους.
Ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί στο υπουργείο και πλέον συνεχίζουν την πορεία τους με τα ταξί προς τον Πειραιά.
Τα ταξί σχημάτισαν μια μεγάλη πομπή που ξεκίνησε από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και πέρασε από Μεταξουργείο, Μάρνη, Πατησίων, Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου προτού φτάσουν στη Μεσογείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.
Χθες, πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε το ΣΑΤΑ, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Συνδικάτου και πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Τουρισμού.
Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.
Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».
Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
