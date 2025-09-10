Ληστής απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο, άρπαξε λεφτά και εξαφανίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Μοσχάτο Ληστεία

Ληστής απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο, άρπαξε λεφτά και εξαφανίστηκε

Η ληστεία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί

Ληστής απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο, άρπαξε λεφτά και εξαφανίστηκε
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στο στόχαστρο ενός ληστή μπήκε το πρωί της Τετάρτης ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν λίγο μετά τις 8 όταν ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, απείλησε με μαχαίρι μία ταμία, άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και έγινε καπνός.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

