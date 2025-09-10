Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Ληστής απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο, άρπαξε λεφτά και εξαφανίστηκε
Η ληστεία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί
Στο στόχαστρο ενός ληστή μπήκε το πρωί της Τετάρτης ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Μοσχάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν λίγο μετά τις 8 όταν ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, απείλησε με μαχαίρι μία ταμία, άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και έγινε καπνός.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.
