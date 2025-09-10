Πάτρα: Εξαφανίστηκε 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια - Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της
Πάτρα: Εξαφανίστηκε 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια - Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της

Είχε έρθει στην πόλη με γκρουπ τουριστών από τη Γαλλία και διέμενε σε ξενοδοχείο της παραλιακής

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Αστυνομία της Πάτρας, καθώς από την Τρίτη (9/9) έχει εξαφανιστεί μία 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε έρθει στην Πάτρα μαζί με γκρουπ Γάλλων τουριστών και έμενε σε ξενοδοχείο στην παραλιακή. Ωστόσο, σήμερα (10/9) τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ αντιλήφθηκαν την απουσία της και ειδοποίησαν τις αρχές.

Η Αστυνομάι διεξάγει έρευνες σε όλο το μήκος της παραλιακής προκειμένου να βρει κάποιο ίχνος της Γαλλίδας.


