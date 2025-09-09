Μεθυσμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί αναστάτωσαν το κέντρο των Χανίων - Δύο προσαγωγές
Μεθυσμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί αναστάτωσαν το κέντρο των Χανίων - Δύο προσαγωγές

Προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα - Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διοίκηση της αμερικανικής βάσης στη Σούδα

Αναστάτωση στο κέντρο των Χανίων προκλήθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας όταν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί καυγάδισαν μεταξύ τους, προκαλώντας ζημίες και σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς περαστικοί έκαναν λόγο για εκτός ελέγχου συμπεριφορά καθώς οι Αμερικανοί ήταν μεθυσμένοι ενώ ένα τρίτο άτομο προσπαθούσε να τους χωρίσει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή των δύο ανδρών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε επίσημα η διοίκηση της αμερικανικής βάσης στη Σούδα.

