Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος αλλοδαπός σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος αλλοδαπός σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας το απόγευμα της Κυριακής
Ένας 29χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9), όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε υπό άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες εξετράπη πορείας στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας Ίου.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η μηχανή του 29χρονου εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.
