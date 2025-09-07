Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στην Κηφισίας μετά τη σύγκρουση οχημάτων
Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στην Κηφισίας μετά τη σύγκρουση οχημάτων
Τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδό Ερυθρού Σταυρού, στο Μαρούσι.
Λόγω του τροχαίου υπήρξε για αρκετή ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς Αθήνα. Λίγα λεπτά μετά τις 21:00 η κυκλοφορία ομαλοποιήθηκε.
