Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για εμπορία ανθρώπων στη Λάρισα: Ανάγκαζαν 20χρονη να εκδίδεται και την απειλούσαν

Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, η νεαρή γυναίκα ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή και κανόνιζε τα ραντεβού μία από τις δύο κατηγορούμενες