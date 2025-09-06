Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για εμπορία ανθρώπων στη Λάρισα: Ανάγκαζαν 20χρονη να εκδίδεται και την απειλούσαν
Δύο γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Θύμα τους μια 20χρονη από την Κολομβία, την οποία οι κατηγορούμενες έπεισαν να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε αρκετά χρήματα ως ιερόδουλη.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος onlarissa.gr, η 20χρονη έφτασε στα τέλη του περασμένου μήνα στην Ελλάδα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, που είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες.

Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, η νεαρή γυναίκα ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή και κανόνιζε τα ραντεβού μία από τις δύο κατηγορούμενες, 43 ετών.

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η νεαρή κατήγγειλε την υπόθεση σε οικείο της πρόσωπο και κατόπιν στην αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.


