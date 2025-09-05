Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Φωτιά τώρα στο Παρθένι Αρκαδίας - Επιχειρεί η Πυροσβεστική
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι, στην Αρκαδία.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Συνδρομή από αέρος παρέχουν δύο αεροσκάφη.
