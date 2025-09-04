Google: Για περίπου δύο ώρες «έπεσαν» οι υπηρεσίες της σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης
Ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον πριν από τις 12:00
Πολλές από τις υπηρεσίες της Google έπεσαν το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.
Η πλατφόρμα αναζήτησης της Google, το G-Mail, το YouTube και πολλές ακόμα υπηρεσίες διακόπηκαν προσωρινά σήμερα στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Σερβία και Κροατία ήταν μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν. Ορισμένες τοποθεσίες επηρεάστηκαν επίσης στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη.
Η Ένωση Ελευθερίας της Έκφρασης, η οποία παρακολουθεί την λογοκρισία που ασκείται στην Τουρκία στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ότι η διακοπή λειτουργίας της Google, που ανήκει στην Alphabet, άρχισε γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.
Ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον πριν από τις 12:00 με τον αριθμό των αναφορών για διακοπές υπηρεσιών να μειώνεται από τις 10:51 και μετά.
Επίσης το Reuters μετέδωσε επικαλούμενο χρήστες στις περιοχές αυτές, ότι υπήρξαν προβλήματα και στην πρόσβαση σε ιστότοπους, το YouTube και ορισμένες τηλεφωνικές επαφές που συνδέονται με το Gmail.
Στη Γερμανία, ο ιστότοπος παρακολούθησης διακοπών allestoerungen.de, πτέρυγα της Ookla που έχει έδρα στις ΗΠΑ, ανέφερε μια αύξηση των διακοπών της Google από περίπου τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας).
