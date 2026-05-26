Στο υπουργικό το Ταμείο Ανάκαμψης: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των 36 δισ., το σχέδιο για τις τελευταίες εκταμιεύσεις

Ο Νίκος Παπαθανάσης παρουσιάζει το τελικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος μετά το νέο αίτημα των 2,6 δισ. ευρώ αλλά και το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της επόμενης ημέρας για τους μικρομεσαίους





Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών







Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει σήμερα στην ατζέντα συζήτησης του υπουργικού συμβουλίου , καθώς το πρόγραμμα των 36 δισ. που σημάδεψε την πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία πενταετία εισέρχεται στην τελική και πιο κρίσιμη φάση του.Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναμένεται να παρουσιάσει στον πρωθυπουργό τον οδικό χάρτη ως τη λήξη του προγράμματος, μετά το διπλό αίτημα εκταμίευση των 2,6 δισ. ευρώ που υποβλήθηκε χθες. Το πακέτο αφορά 1,4 δισ. ευρώ από το 8ο αίτημα του σκέλους των επιχορηγήσεων και 1,2 δισ. ευρώ από το 7ο αίτημα του δανειακού σκέλους.Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλειδώσει» από τώρα και τις τελευταίες πληρωμές πριν την οριστική αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης τον Σεπτέμβριο.Η σημερινή παρουσίαση στο υπουργικό έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί αποτυπώνει όχι μόνο το τι έχει ήδη προχωρήσει, αλλά και το πόσο στενά έχουν γίνει τα περιθώρια χρόνου. Τα ορόσημα του προγράμματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, καθώς τον Σεπτέμβριο φτάνει «η ώρα της αλήθειας» για το σύνολο του προγράμματος. Τότε σχεδιάζεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα επιδοτήσεων, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί 134 ορόσημα. Παράλληλα θα υποβληθεί και το 8ο αίτημα του δανειακού σκέλους, με το συνολικό πακέτο εκείνης της φάσης να φθάνει τα 4,8 δισ. ευρώ.Συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος προδιαγράφονται ως εξής:- Στις 25/5 υπεβλήθη το 8ο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων- Παρασκευή 29 Μαΐου είναι η τελική ημερομηνία συμβασιοποίησης επιχειρηματικών δανείων του ΤΑΑ.- Δευτέρα 31 Μαΐου κλείνει η διορία υπαγωγής στο "Σπίτι μου ΙΙ" και στο "Αναβαθμίζω το Σπίτι μου"- Στις 31 Αυγούστου θα κλείσει η διορία για ολοκλήρωση όλων των οροσήμων και για την τελική υπογραφή συμβάσεων για το "Σπίτι μου ΙΙ" και το "Αναβαθμίζω"- Έως 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η υποβολή τελικών πληρωμών για τη λήξη του ΤΑΑ.Ωστόσο το εγχείρημα κρύβει κινδύνους. Σκοπός είναι να κλείσει το ΤΑΑ χωρίς κενά και αστοχίες υλοποίησης στα ορόσημα, που θα οδηγούσαν σε απώλειες πόρων ή και χρηματικά πρόστιμα για τη χώρα. Με βάση τους αυστηρούς κανόνες του Ταμείου, τυχόν αστοχίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, κάτι που κάνει την τελευταία ευθεία ακόμη πιο κρίσιμη.Στην πράξη, πάντως, το υπουργικό θα αποτελεί και προάγγελο για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Καθώς από τον Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει πλέον Ταμείο Ανάκαμψης, η μεγάλη πρόκληση που ανακύπτει είναι πώς θα διατηρηθεί η ροή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία.

Από τον Νοέμβριο του 2025 ήδη, η Αθήνα διαπραγματεύτηκε και πέτυχε συμφωνία στο ECOFIN για σχέδιο-γέφυρα προς την επόμενη περίοδο. Εκτός από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034 που μπαίνουν στα σκαριά, κεντρική θέση στο νέο χρηματοδοτικό μοντέλο θα παίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία κατά 72% χρηματοδοτεί πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα και δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση. Σε αυτήν μεταφέρεται ποσό 2 δισ. από τα δάνεια του ΤΑΑ. Απολογιστικά αποτιμάται ότι κάθε 1 ευρώ δανείων από την ΕΑΤ προσθέτει, μέσω μόχλευσης, 3,58 ευρώ στο ΑΕΠ και δημιουργεί 2,10 ευρώ πρόσθετο εισόδημα για εργαζόμενους.

Κωστής Πλάντζος 26.05.2026, 07:14