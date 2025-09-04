Στον ανακριτή οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τη μαφία της Κρήτης - Έρχονται νέες συλλήψεις, λέει η Δημογλίδου
Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν το πρωί της Πέμπτης οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση
Νέες συλλήψεις για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ σήμερα απολογούνται και οι πρώτοι κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν το πρωί της Πέμπτης οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 17 άτομα από τα συνολικά 48 που συνελήφθησαν την 31η Αυγούστου στο πλαίσιο μεγάλης, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.
Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.
Τα 17 άτομα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων σε ομάδες των 9 ατόμων.
Μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως «αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση», όπως επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.
«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση» τόνισε η κα. Δημογλίδου.
Δημογλίδου: Έρχονται περισσότερες συλλήψεις
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος αστυνομικού, καθώς και η αποτροπή, την τελευταία στιγμή, αντίστοιχης ενέργειας στην οικία δικηγόρου στα Χανιά. Στη δικογραφία περιγράφονται και άλλες εγκληματικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω.
Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε, σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου σταδιακά από τον Ιανουάριο οπότε και έγιναν οι 16 συνολικά συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων αδικημάτων.
