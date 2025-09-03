Ιδιώτης γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Γιατρός Κέρκυρα Βιασμός Καταγγελία Σύλληψη

Ιδιώτης γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης

Η 18χρονη υποστήριξε ότι δέχθηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό

Ιδιώτης γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ιδιώτη γιατρού με ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα.

Κατά την ίδια πηγή, η κοπέλα υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της για εξέταση δέχτηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.

Μετά τη μήνυση της 18χρονης, ο γιατρός συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη

Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
  
Νίκος Δακτυλίδης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του Cavo Paradiso
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης