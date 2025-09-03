Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ιδιώτης γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης
Ιδιώτης γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης
Η 18χρονη υποστήριξε ότι δέχθηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό
Στη σύλληψη ιδιώτη γιατρού με ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα.
Κατά την ίδια πηγή, η κοπέλα υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της για εξέταση δέχτηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.
Μετά τη μήνυση της 18χρονης, ο γιατρός συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
