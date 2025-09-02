Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (2/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (2/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (2/9), η κλήρωσηΤζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 4, 7, 13, 21, 29 και τζόκερ ο αριθμός 15.
Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 2 εκατομμύρια ευρώ στη σημερινή κλήρωση. Ταυτόχρονα πέντε δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 4, 7, 13, 21, 29 και τζόκερ ο αριθμός 15.
Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 2 εκατομμύρια ευρώ στη σημερινή κλήρωση. Ταυτόχρονα πέντε δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα