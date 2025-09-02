Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (2/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (2/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (2/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (2/9), η κλήρωσηΤζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 4, 7, 13, 21, 29 και τζόκερ ο αριθμός 15.

Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 2 εκατομμύρια ευρώ στη σημερινή κλήρωση. Ταυτόχρονα πέντε δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

