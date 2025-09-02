Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών
Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών

Παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού - Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες από το τροχαίο - Δείτε πού υπάρχει κίνηση στην Αττική

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (2/9) στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση.

Αναλυτικότερα, λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων προκλήθηκαν έντονες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, ενώ δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό. Παράλληλα, η Τροχαία διενεργεί έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Στη λεωφόρο Κηφισού, η κίνηση συνεχίζει να είναι αυξημένη, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται από το ύψος της Καλυφτάκη ως και το ύψος του Αιγαλέου.

Η κίνηση στις 15:45

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών

Την ίδια στιγμή, με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κίνηση ξεκινά από το Μέγαρο Μουσικής και φτάνει ως το Μαρούσι. Προβλήματα υπάρχουν και στην λεωφόρο Κατεχάκη.

Η κίνηση στις 15:45

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών

Ακόμη, στο κόκκινο είναι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Η κίνηση στις 15:45

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από την Καλυφτάκη μέχρι το Αιγάλεω - Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών


Δείτε live την κίνηση.



