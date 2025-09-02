Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας την ώρα που κηδεύεται η «ηρωίδα γιαγιά»
Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας την ώρα που κηδεύεται η «ηρωίδα γιαγιά»
Ο 46χρονος παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη, η οποία έκανε ασπίδα το σώμα της για να σώσει 8χρονη
Την πόρτα του Ανακριτή θα περάσει σήμερα στις 11 το πρωΐ ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε με τη μηχανή του την 85χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου και τραυμάτισε την 8χρονη Μαρία.
Το μεσημέρι της Δευτέρας ο ασυνείδητος οδηγός βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας, όπου το ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος και εν συνεχεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο 46χρονος θα έχει και τη νομική στήριξη από δικηγόρο της Αθήνας.
Την ίδια ώρα που θα απολογείται στον ανακριτή η Πάτρα θα αποχαιρετά την «ηρωίδα γιαγιά», καθώς στον Άγιο Γεράσιμο θα τελεσθεί η κηδεία της, στην γειτονιά που ζούσε δεκαετίες και όλοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν για την καλοσύνη και τη δοτικότητά της.
Στο μεταξύ στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο παραμένει το 8χρονο κοριτσάκι που σώθηκε χάρις στην αυτοθυσία της 85χρονης που έκανε «ασπίδα» το κορμί της για να την προστατεύσει.
