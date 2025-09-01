Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη στην Πάτρα
Συγκίνηση για την ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε ασπίδα το σώμα της για να σώσει 8χρονη
Στο ανακριτή οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο παιδί.
Η στιγμή που ο 46χρονος οδηγός φτάνει στον ανακριτή:
Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.
Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο.
Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.
Η Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα» είναι η 86χρονη ηρωίδα που έδωσε τη ζωή της για την 8χρονη Μαρία. Για την ηλικιωμένη, που ήταν σαν γιαγιά για την ανήλικη, η 8χρονη ρωτά συνέχεια, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.
