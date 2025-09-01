Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο
Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο

Το ρεύμα προς Κόρινθο είναι ανοιχτό και η κυκλοφορία σε αυτό διεξάγεται πλέον από τις δύο δεξιές λωρίδες - Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες

Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο
Το προσωρινό κλείσιμο της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προκάλεσε η ανατροπή φορτηγού στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Το φορτηγό, μετά την ανατροπή του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.

Στιγμές τρόμου στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου Στις φλόγες τυλίχθηκε Νταλίκα

Η κίνηση των οχημάτων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου πραγματοποιείται κανονικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Με εντολή της Τροχαίας η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως την Ελευσίνα.




Έκρηξη στην Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου
Πηγή φωτογραφίαςκαι βίντεο: korinthostv.gr

