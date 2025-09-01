Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο

Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου πραγματοποιείται κανονικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας στο ρεύμα προς Αθήνα.



Με εντολή της Τροχαίας η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως την Ελευσίνα.







