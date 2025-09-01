Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο
Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Αγίων Θεοδόρων στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο
Το ρεύμα προς Κόρινθο είναι ανοιχτό και η κυκλοφορία σε αυτό διεξάγεται πλέον από τις δύο δεξιές λωρίδες - Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες
Το προσωρινό κλείσιμο της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προκάλεσε η ανατροπή φορτηγού στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Το φορτηγό, μετά την ανατροπή του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.
Η κίνηση των οχημάτων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου πραγματοποιείται κανονικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας στο ρεύμα προς Αθήνα.
Με εντολή της Τροχαίας η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως την Ελευσίνα.
Πηγή φωτογραφίαςκαι βίντεο: korinthostv.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο» – Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος της οδηγού της Porsche
«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Το φορτηγό, μετά την ανατροπή του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.
Η κίνηση των οχημάτων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου πραγματοποιείται κανονικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας στο ρεύμα προς Αθήνα.
Με εντολή της Τροχαίας η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως την Ελευσίνα.
Με εντολή της Τροχαίας η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως την Ελευσίνα.— Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) September 1, 2025
Πηγή φωτογραφίαςκαι βίντεο: korinthostv.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο» – Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος της οδηγού της Porsche
«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα