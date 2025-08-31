Κρήτη: Δεκάδες συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά, εκβιασμούς, ξέπλυμα - Είχαν βάλει βόμβα μέχρι και σε αστυνομικό
Κρήτη: Δεκάδες συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά, εκβιασμούς, ξέπλυμα - Είχαν βάλει βόμβα μέχρι και σε αστυνομικό

Ανάμεσά στους 48 συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες - Ασκούσαν έλεγχο μέχρι και σε ξενοδοχεία και beach bars τα οποία είχαν για τη νομιμοποίηση των εσόδων

Αποστολή στην Κρήτη: Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Κουφαλέξης
Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια σε πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, αριθμός που αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης.

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και σε επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον αστυνομικού. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο έλεγχος που ασκούσαν επεκτεινόταν και σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς είχαν υπό την κατοχή τους ξενοδοχεία και beach bars, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη και τη νομιμοποίηση εσόδων.

Την έρευνα και τις συλλήψεις συντονίζει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, με τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και χρηματικών ποσών, ενώ συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες σε Χανιά και Ρέθυμνο για τον εντοπισμό επιπλέον στοιχείων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή ένστολων στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται τέσσερις στρατιωτικοί και αστυνομικοί: ένας αστυνομικός – με το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερος – δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς και ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και επιχειρηματίες με σημαντική παρουσία στα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα του νησιού. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλύψουν το πλήρες δίκτυο και τις διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές τις επόμενες ώρες.


