Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Κοζάνη - ΙΧ έπεσε στις πλευρικές μπαριέρες, νεκρός ο 28χρονος οδηγός
Θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Κοζάνη - ΙΧ έπεσε στις πλευρικές μπαριέρες, νεκρός ο 28χρονος οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός, νεαρός άνδρας ηλικίας περίπου 27–28 ετών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.
Πηγή: Kozan.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός, νεαρός άνδρας ηλικίας περίπου 27–28 ετών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.
Πηγή: Kozan.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα