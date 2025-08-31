Θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Κοζάνη - ΙΧ έπεσε στις πλευρικές μπαριέρες, νεκρός ο 28χρονος οδηγός
Θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Κοζάνη - ΙΧ έπεσε στις πλευρικές μπαριέρες, νεκρός ο 28χρονος οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας

Θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Κοζάνη - ΙΧ έπεσε στις πλευρικές μπαριέρες, νεκρός ο 28χρονος οδηγός
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός, νεαρός άνδρας ηλικίας περίπου 27–28 ετών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.

Πηγή: Kozan.gr



