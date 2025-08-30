Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο στο Κιάτο - Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς
Σημείο όπου καίγονται απορρίμματα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού όπου βρίσκονται απορρίμματα στο Κιάτο στην Κορινθία.
Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν και μήνυμα από το 112. «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών…
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025
Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα.
