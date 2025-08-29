Προφυλακίστηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη

Οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου καθώς και στις 14 Ιουλίου, όλες σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης.Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του, ο 48χρονος άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και επέστρεφε να τα πάρει στις 8 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ώρες, κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα προς τα οικόπεδα και άναβε φωτιές στα ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα.Γι' αυτό το λόγο, όλες οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7.15 το απόγευμα και σε όλες οι εμπρηστής ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο δράσης.