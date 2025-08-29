Προφυλακίστηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη
«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές, ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο», φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα ο κατηγορούμενος ως εμπρηστής της Παλλήνης. Ειδικότερα, πρόκειται για τον 48χρονο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις φωτιές στην περιοχή, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Ο 48χρονος απολογήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τους εμπρησμούς, λέγοντας «λάθος άνθρωπο πιάσατε».
«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό», φέρεται να υποστήριξε ακόμη ο κατηγορούμενος.
Και πρόσθεσε: «Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι».
Σύμφωνα τέλος με τον συνήγορό του κατηγορούμενου Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο 48χρονος ουδέποτε και σε κανέναν έχει πει ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές.
«Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου, οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», ανέφερε.
Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο όχημα που χρησιμοποιούσε για τους εμπρησμούς, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν - μεταξύ άλλων, πλήθος αναπτήρων, σπίρτων και μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, καθώς και αρκετά χρήματα σε μετρητά.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου.
Οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αξιοποιώντας οπτικό υλικό αλλά και καταγγελίες πολιτών για τις ασυνήθιστα πολλές φωτιές στο Δήμο τους οδηγήθηκαν στα «ίχνη» του 48χρονου.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο εμπρηστής, ο οποίος μετέφερε με ένα λευκό βαν, παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη, αφού άφηνε τα παιδιά στη συνέχεια κατευθυνόταν σε οικοπεδικούς χώρους και έβαζε φωτιά σε ξέρα χόρτα ενώ μετά επέστρεφε στη δομή για να τα παραλάβει.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου.
Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές
Οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αξιοποιώντας οπτικό υλικό αλλά και καταγγελίες πολιτών για τις ασυνήθιστα πολλές φωτιές στο Δήμο τους οδηγήθηκαν στα «ίχνη» του 48χρονου.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο εμπρηστής, ο οποίος μετέφερε με ένα λευκό βαν, παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη, αφού άφηνε τα παιδιά στη συνέχεια κατευθυνόταν σε οικοπεδικούς χώρους και έβαζε φωτιά σε ξέρα χόρτα ενώ μετά επέστρεφε στη δομή για να τα παραλάβει.
Οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου καθώς και στις 14 Ιουλίου, όλες σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του, ο 48χρονος άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και επέστρεφε να τα πάρει στις 8 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ώρες, κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα προς τα οικόπεδα και άναβε φωτιές στα ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα.
Γι' αυτό το λόγο, όλες οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7.15 το απόγευμα και σε όλες οι εμπρηστής ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο δράσης.
