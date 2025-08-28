Εθισμένος στον τζόγο ο εμπρηστής της Παλλήνης - «Κάθε φορά που έχανα έβαζα μία φωτιά», υποστήριξε
Αποδείχθηκε ότι λίγο πριν βάλει τις φωτιές, ο δημοτικός υπάλληλος είχε παραλάβει και μεταφέρει παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνικές δομές

Νέα στοιχεία για την υπόθεση υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη με την κατηγορία πως έβαλε τέσσερις φωτιές μέσα στο καλοκαίρι, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Ο κατηγορούμενος, μόνιμος εργαζόμενος που εκτελούσε δρομολόγια μεταφοράς παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να προχωρούσε στους εμπρησμούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, χρησιμοποιώντας μάλιστα το όχημα του Δήμου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιάς. Η δράση του είχε σταθερά χαρακτηριστικά, καθώς οι εμπρησμοί σημειώνονταν σε απογευματινές ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00. Οπτικό υλικό αλλά και τα κοινά στοιχεία των περιστατικών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του.

Παρότι οι πυρκαγιές δεν πήραν μεγάλες διαστάσεις, το γεγονός ότι εμφανίζονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε έντονα τις αρχές. Ο υπάλληλος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και οδηγήθηκε χθες στην 3η τακτική ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή το μεσημέρι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αποτροπιασμό, καθώς αποδείχθηκε ότι λίγο πριν βάλει τις φωτιές, ο δημοτικός υπάλληλος είχε παραλάβει και μεταφέρει παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.

