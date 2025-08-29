Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Επιχείρηση διάσωσης 104 μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου - Δείτε βίντεο
Εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού
Στη διάσωση 104 μεταναστών προχώρησαν οι Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.
Για το περιστατικό δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή του εντοπισμού και της επιχείρησης διάσωσης.
