Επιχείρηση διάσωσης 104 μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου
Διάσωση Μετανάστες Ρόδος

Επιχείρηση διάσωσης 104 μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου - Δείτε βίντεο

Εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού

Επιχείρηση διάσωσης 104 μεταναστών ανοιχτά της Ρόδου - Δείτε βίντεο
Στη διάσωση 104 μεταναστών προχώρησαν οι Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Για το περιστατικό δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή του εντοπισμού και της επιχείρησης διάσωσης.

Επιχείρηση διάσωσης 104 προσφύγων ανοιχτά της Ρόδου


