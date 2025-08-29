Σύγκρουση δύο οχημάτων στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Νωρίτερα ένα ακόμα τροχαίο είχε λάβει χώρα στην Εύβοια, στο Αλιβέρι, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους