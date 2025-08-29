Σύγκρουση δύο οχημάτων στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου
Σύγκρουση δύο οχημάτων στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Νωρίτερα ένα ακόμα τροχαίο είχε λάβει χώρα στην Εύβοια, στο Αλιβέρι, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Νέα Στύρα Ευβοίας, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο από Νέα Στύρα προς Στύρα, στο ύψος του νέου περιφερειακού δρόμου.
Κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Νωρίτερα σήμερα, ένα ακόμα τροχαίο είχε λάβει χώρα στην Εύβοια, αυτή τη φορά στο Αλιβέρι, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
