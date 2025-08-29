Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Αλιβέρι - Προκλήθηκε πυρκαγιά μετά τη σύγκρουση τζιπ και μηχανής
Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Αλιβέρι - Προκλήθηκε πυρκαγιά μετά τη σύγκρουση τζιπ και μηχανής

Η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λέπουρων παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εύβοια όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με το evima.gr, από τη σύγκρουση το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. Αυτοκίνητο τύπου τζιπ συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή να τραυματιστούν θανάσιμα.

Λόγω του δυστυχήματος, η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λέπουρων παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως και να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

