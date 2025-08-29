Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένη έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της και σκοτώθηκε
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένη έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της και σκοτώθηκε
Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στον Άγιο Ιωάννη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς μία 76χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τις σκάλες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν, όταν η ηλικιωμένη ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της για να ανέβει από το υπόγειο στο ισόγειο. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 76χρονη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν, όταν η ηλικιωμένη ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της για να ανέβει από το υπόγειο στο ισόγειο. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 76χρονη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα