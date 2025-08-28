Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Ακυρώθηκαν όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 19χρονο
Η μοτοσικλέτα ανατράπηκε στον Άγιο Κήρυκο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου - Οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν για τουλάχιστον 2 ημέρες
Σε πένθος έχει βυθιστεί η Ικαρία, έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την Τετάρτη στον Άγιο Κήρυκο με θύμα έναν 19χρονο και ως εκ τούτου πολλές εκδηλώσεις και πανηγύρια που είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου.
Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.
Δείτε την ανακοίνωση της αστυνομίας:
«Από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας διενεργείται προανάκριση για τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα σήμερα (27-08-2025), στο 2ο χλμ. του οδικού δικτύου Αγίου Κηρύκου – Ξυλοσύρτη στην Ικαρία.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δίκυκλη μοτοσικλέτα οδηγούμενη από ημεδαπό, εκτράπηκε της πορείας της και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται».
Ως ένδειξη σεβασμού στον νεκρό και την οικογένειά του, οι τοπικές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν για τουλάχιστον δύο ημέρες - από χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Χαρακτηριστικά, ακυρώθηκε και το χθεσινό μεγάλο πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή του Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος».
Επιπλέον, ακυρώθηκε, μεταξύ άλλων, το πανηγύρι στο Μαυράτο, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Αυγούστου.
