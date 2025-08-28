Το υπόμνημα των στασιαστών μοναχών της Μονής Σινά για την παύση του Δαμιανού - Τι του καταλογίζουν
Το υπόμνημα των στασιαστών μοναχών της Μονής Σινά για την παύση του Δαμιανού - Τι του καταλογίζουν
Γίνεται αναφορά για διοικητικές παραβάσεις και οικονομική κακοδιαχείριση
Την δική τους οπτική για τις σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους λόγους που επέλεξαν να τον παύσουν δίνουν μέσα από υπόμνημά τους οι στασιαστές της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Στο υπόμνημα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info και που φέρει την ένδειξη «άκρως εμπιστευτικό», καταγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα πάντα με τους στασιαστές, ο Δαμιανός δεν μπορούσε να παραμείνει στη θέση του.
Το υπόμνημα αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων:
Νομοθετική παρέμβαση: Τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.
Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.
Συγκατοίκηση και ανάμιξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.
Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.
Χειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.
Στο ίδιο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.
Δείτε αναλυτικά το υπόμνημα ΕΔΩ
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σημείωνε πως η τάξις επανήλθε στην Μονή μετά από την εκδίωξη των μοναχών και πως κινδυνεύει πλέον η ζωή του καλώντας τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου να συνδράμουν.
Δείτε βίντεο με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχείρησαν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, σε οριακό σημείο βρέθηκε η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν προχθες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους παρέμεναν έξω από την πύλη και επιχειρούσαν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό.
Δείτε βίντεο από τα προχθεσινά επεισόδια
Κεντρική φωτογραφία άρθρου: Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τους μοναχούς της Μονής Σινά
Στο υπόμνημα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info και που φέρει την ένδειξη «άκρως εμπιστευτικό», καταγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα πάντα με τους στασιαστές, ο Δαμιανός δεν μπορούσε να παραμείνει στη θέση του.
Το υπόμνημα αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων:
Νομοθετική παρέμβαση: Τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.
Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.
Συγκατοίκηση και ανάμιξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.
Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.
Χειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.
Στο ίδιο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.
Δείτε αναλυτικά το υπόμνημα ΕΔΩ
Το ζήτημα της νομιμότηταςΗ βασική ένσταση του Αρχιεπισκόπου είναι ότι η Γενική Συνέλευση δεν μπορούσε να συγκληθεί χωρίς την έγκρισή του. Οι μοναχοί επικαλούνται τον κανονισμό που προβλέπει ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει και από τα δύο τρίτα της αδελφότητας. Ο αριθμός των μελών αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης: ο Δαμιανός υποστήριξε ότι ήταν 26, ενώ οι μοναχοί ότι ήταν 23, καθώς τρεις νέες εγγραφές δεν θεωρούνται έγκυρες. Από αυτούς, 16 υπέγραψαν το αίτημα σύγκλησης, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο ποσοστό.
Δαμιανός: Αποκαταστάθηκε η τάξη, κινδυνεύει η ζωή μου
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σημείωνε πως η τάξις επανήλθε στην Μονή μετά από την εκδίωξη των μοναχών και πως κινδυνεύει πλέον η ζωή του καλώντας τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου να συνδράμουν.
Δείτε βίντεο με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχείρησαν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, σε οριακό σημείο βρέθηκε η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν προχθες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους παρέμεναν έξω από την πύλη και επιχειρούσαν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό.
Δείτε βίντεο από τα προχθεσινά επεισόδια
Κεντρική φωτογραφία άρθρου: Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τους μοναχούς της Μονής Σινά
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα