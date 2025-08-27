Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Μπαίνουν απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Μπαίνουν απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Οι απινιδωτές θα εγκατασταθούν σε όλους τους σταθμούς του μετρό - Θα συνδέονται με κεντρικό τεχνικό σύστημα άμεσης βοήθειας που θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως – Σύντομα στους δρόμους και τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς
Απινιδωτές θα αποκτήσουν όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Αντίστοιχα, τη δυνατότητα εξοπλισμού με απινιδωτές θα έχουν και τα ταξί, με την πρωτοβουλία να έχει εθελοντικό χαρακτήρα.
Οι απινιδωτές θα τοποθετηθούν σε όλους τους σταθμούς του μετρό της Αθήνας, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Το έργο θα υλοποιηθεί με χορηγία του ομίλου Μασούτη.
Τόσο το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών όσο και οι οδηγοί των ταξί που θα συμμετάσχουν, θα λάβουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση των συσκευών.
Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό σύστημα άμεσης βοήθειας, που θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού. Επίσης, θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας.΄
Η εγκατάσταση των συσκευών στο μετρό ξεκινά άμεσα, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα βγουν σύντομα στους δρόμους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια. Με απινιδωτές σε σταθμούς μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προαιρετικά στα ταξί, σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το ΕΚΑΒ, δίνουμε στους πολίτες και στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Κάθε πρωτοβουλία μας, ακόμα και αυτές που δεν βρίσκονται στον στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, για να ξέρει κάθε πολίτης ότι δεν θα είναι ποτέ μόνος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ως υπουργός Υγείας συνεργάζομαι με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη και σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα από κοινού για να μπορούμε να βάλουμε απινιδωτές εθελοντικά σε ταξί. Το ταξί ως όχημα κινείται διαρκώς στις πόλεις και μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα, άμεσα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι καθήκον μας να το κάνουμε».
Οι απινιδωτές θα τοποθετηθούν σε όλους τους σταθμούς του μετρό της Αθήνας, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Το έργο θα υλοποιηθεί με χορηγία του ομίλου Μασούτη.
Τόσο το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών όσο και οι οδηγοί των ταξί που θα συμμετάσχουν, θα λάβουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση των συσκευών.
Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό σύστημα άμεσης βοήθειας, που θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού. Επίσης, θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας.΄
Η εγκατάσταση των συσκευών στο μετρό ξεκινά άμεσα, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα βγουν σύντομα στους δρόμους.
Με τον @kyranakis και την Ομοσπονδία Ταξί αποφασίσαμε σήμερα μία δράση που πιστεύουμε, ότι θα σώσει πολλές ζωές στο μέλλον. Σε εθελοντική βάση και μετά από εκπαίδευση, θα βάλουμε απινιδωτές σε ταξί. Τα ταξί κινούνται διαρκώς παντού και αυξάνεται γεωμετρικά η πιθανότητα να βρεθεί…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 27, 2025
Τι δήλωσαν Κυρανάκης και Γεωργιάδης
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια. Με απινιδωτές σε σταθμούς μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προαιρετικά στα ταξί, σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το ΕΚΑΒ, δίνουμε στους πολίτες και στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Κάθε πρωτοβουλία μας, ακόμα και αυτές που δεν βρίσκονται στον στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, για να ξέρει κάθε πολίτης ότι δεν θα είναι ποτέ μόνος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ως υπουργός Υγείας συνεργάζομαι με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη και σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα από κοινού για να μπορούμε να βάλουμε απινιδωτές εθελοντικά σε ταξί. Το ταξί ως όχημα κινείται διαρκώς στις πόλεις και μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα, άμεσα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι καθήκον μας να το κάνουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα