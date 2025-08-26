Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό θρίλερ του Ράγκναρ Γιόνασον «Το νησί»

Ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον θεωρείται ως ο κατεξοχήν ανανεωτής ενός ολόκληρου είδους της σύγχρονης λογοτεχνίας μυστηρίου, του λεγόμενου «σκανδιναβικού νουάρ». Κι αυτό αποδεικνύεται, με θεαματικό τρόπο μάλιστα, με «Το νησί», ένα από τα πιο συναρπαστικά, ανατριχιαστικά και απρόβλεπτα ως προς την πλοκή τους, μυθιστορήματα του Γιόνασον.Στον θεματικό πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται ένα άλυτο μυστήριο του παρελθόντος, το οποίο στοιχειώνει το παρόν. Η κεντρική ηρωίδα, όπως και σε άλλα βιβλία του σπουδαίου Ισλανδού συγγραφέα, είναι η επιθεωρήτρια Χούλγκα, η οποία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια πολύ παράξενη υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε ένα απομονωμένο νησί. Εκεί, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ισλανδίας και με φόντο ένα φυσικό σκηνικό εκπληκτικής -πλην σκοτεινής και κάπως δυσοίωνης- ομορφιάς, η Χούλγκα καλείται να δώσει απαντήσεις στο πώς και γιατί βρέθηκε νεκρή μία νεαρή κοπέλα. Υποτίθεται πως ανήκε σε μια παρέα τεσσάρων φίλων, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να γιορτάσουν την επανασύνδεσή τους με τη συγκεκριμένη εκδρομή. Όμως, ενώ όλα έδειχναν πως η συντροφιά διασκέδαζε με την ψυχή της, το «αξέχαστο» αυτής της εξόρμησης έμελλε να είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι περίμεναν. Το σοκ και η φρίκη διαδέχονται απότομα την ανεμελιά και τη χαρά, ενώ η επιθεωρήτρια έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι κάποιος δολοφόνησε το άτυχο κορίτσι. Επίσης, η έμπειρη επιθεωρήτρια διακρίνει χαρακτηριστικές ομοιότητες με μια υπόθεση προ δεκαετίας, όταν μια άλλη κοπέλας βρέθηκε νεκρή, σε εκδρομή με τον σύντροφό της. Πυκνές σκιές, παραμορφωτικοί καθρέφτες και καλά κρυμμένα μυστικά δημιουργούν το τείχος που θα πρέπει να ρίξει η επιθεωρήτρια Χούλγκα προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια. Κάτι που είναι αποφασισμένη να πετύχει, ακόμη και θέτοντας τον εαυτό της σε θανάσιμο κίνδυνο.Αυτή την Κυριακή το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Ράγκναρ Γιόνασον «Το νησί» είναι στο ΘΕΜΑ.