Ρόδος: Εντοπίστηκαν 23 παράνομοι μετανάστες σε ξύλινη βάρκα - Συνελήφθησαν 12 Σύριοι

προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Λίνδου με τη συνοδεία του Λιμενικού. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε στο σκάφος επέβαιναν 23 παράνομοι μετανάστες (12 άνδρες, 5 γυναίκες και 6 ανήλικοι), οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) το Λιμενικό εντόπισε μία ξύλινη βάρκα με 23 παράνομους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Λίνδου στη Ρόδο , ενώ προχώρησε στη σύλληψη των 12 από αυτών για διακίνηση Πιο συγκεκριμένα, η ξύλινη βάρκαΣτη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου κατά την προανακριτική διαδικασία, προέκυψε ότι οι 12 άνδρες, Σύριοι, πραγματοποίησαν από κοινού την αγορά, τον συντονισμό της μεταφοράς και τον χειρισμό της ξύλινης λέμβου, με σκοπό τη μεταφορά τους από τη Λατάκια Συρίας στην Ιταλία.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι 12 αλλοδαποί, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις».