Την Τρίτη η κηδεία της 32χρονης Βασιλικής που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αταλάντη



Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης-Αταλάντη. Ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος προς

παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της παλιάς Henniger, και

, ερχόμενη από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η άτυχη αναβάτρια, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.

Η 32χρονη ήταν μητέρα ενός ανήλικου παιδιού και μαζί με το σύζυγό της είχαν ανοίξει ένα καφέ στην πόλη της Αταλάντης. Όπως λέει στο

ο σύζυγός της, η αδικοχαμένη επιχειρηματίας

, φορούσε πάντα κράνος ενώ γνώριζε πολύ καλά το συγκεκριμένο δρόμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν του επέτρεψαν να επιβραδύνει πριν από το STOP και έτσι «καρφώθηκε» σχεδόν αφρενάριστος πάνω στη μηχανή της 32χρονης.



