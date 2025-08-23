Νεκρή 32χρονη μητέρα σε τροχαίο στην Αταλάντη - Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή της
Τροχαίο δυστύχημα Αταλάντη

Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Λαμίας

Μια γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής (22/8) μετά από τροχαίο με τη μηχανή της στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

