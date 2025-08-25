Προφυλακιστέος ο 57χρονος για επτά εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο
Από πλευράς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη δυτική Λέσβο.
Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου της Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.
Από πλευράς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
