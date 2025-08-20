Για να εκδικηθεί ενοικιαστές χωραφιών έβαλε τις φωτιές ο 57χρονος στη Μυτιλήνη - Η ομολογία για τους 4 εμπρησμούς
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα

Έχοντας ως βασικό κίνητρο την εκδίκηση απέναντι σε συμπολίτες του, ένας 57χρονος στη Μυτιλήνη παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τέσσερις εμπρησμούς που εκδηλώθηκαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Όπως ομολόγησε, οι δύο πρώτες φωτιές μπήκαν με σκοπό να πλήξει τους ενοικιαστές αγροτικών εκτάσεων, η τρίτη προκλήθηκε γιατί –όπως ανέφερε– «θόλωσε», ενώ η τέταρτη πυρκαγιά είχε στόχο να μπερδέψει τις έρευνες των αρχών.

Ανάμεσα στις πυρκαγιές που παραδέχτηκε, περιλαμβάνεται και εκείνη που κατέστρεψε ολοσχερώς μια νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. Κατά την ανάκρισή του ομολόγησε τις πράξεις του, εξηγώντας τα κίνητρά του στους ανακριτικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, τα περιστατικά εμπρησμού καταγράφηκαν την 15η Αυγούστου ως εξής:

Στις 10:00, σε αγροτική έκταση στο 3ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας - Ανεμώτιας, όπου καταστράφηκε 1 στρέμμα χορτολιβαδικής έκτασης.
Στις 17:00, σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό της Φίλιας, με αποτέλεσμα να καούν 100 τ.μ. βλάστησης.
Στις 21:00, σε δασική περιοχή στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας – Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν 40 στρέμματα δάσους.
Στις 21:50, σε σταθμευμένο φορτηγό κοντά στον οικισμό Ανεμώτιας, το οποίο ήταν φορτωμένο με δέματα άχυρου και παραδόθηκε στις φλόγες.

Αν και η υπόθεση δεν εμπίπτει στο αυτόφωρο, έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα διαβιβαστεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκείνος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την απολογία του 57χρονου.

