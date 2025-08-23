Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας
Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας
Ένας νεαρός τραυματίστηκε και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος – Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής
Αιματηρό επεισόδιο με τη συμμετοχή 30 νεαρών ατόμων σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στον Πύργο.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι νεαροί είχαν δώσει ραντεβού και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές. Η κατάσταση, ξέφυγε, όταν ένας από τους εμπλεκόμενους έπεσε στο έδαφος αιμόφυρτος. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε πιστούς, που βρίσκονταν στην εκκλησία και βγήκαν έντρομοι να δουν τι είχε συμβεί.
Για να διαφύγουν, οι νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο άρον-άρον. Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, δεν εντοπίστηκε κανένας από τους συμμετέχοντες.
Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με επεισόδιο της προηγούμενης νύχτας, όταν ομάδα νεαρών είχε επιτεθεί σε συνομήλικό τους και ταυτοποιήθηκαν τρεις εμπλεκόμενοι.
