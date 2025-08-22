bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Πυροβόλησε τον αδερφό του και τα σκάγια τραυμάτισαν δύο άνδρες - Μία σύλληψη στη Φθιώτιδα
Οι δύο άνδρες έκαναν εργασίες πλησίον του σπιτιού - Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας
Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε την Παρασκευής σε κοινότητα της δημοτικής ενότητας Σπερχειάδας στο δήμο Μακρακώμης. Ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε τον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά.
Ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες πλησίον του σπιτιού, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αστυνομικοί του τμήματος Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης μένει μόνιμα στην κοινότητα ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.
