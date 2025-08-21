Φωτιά τώρα στη Σύμη

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Φωτιά ξέσπασε στη Σύμη απέναντι από τη Μονή του Πανορμίτη, το απόγευμα της Πέμπτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί εννέα πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελίκοπτερο.
🔥Έκτακτο 🔥 📌 Φωτιά σε εξέλιξη στη #Σύμη απέναντι από τον Πανορμίτη . 📌 Ήδη επιχειρούν δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και 3 Air tractor. Πηγή: Χρήστος Ευστρατίου Rodos live news 24h RLN24Posted by Rodos live news 24h on Thursday, August 21, 2025
