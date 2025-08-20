Δημογραφικό και ελάχιστη βάση εισαγωγής «αδειάζουν» τα αμφιθέατρα και φέρνουν αλλαγές στον χάρτη των ΑΕΙ - Τι ζητούν οι πρυτάνεις
Δημογραφικό και ελάχιστη βάση εισαγωγής «αδειάζουν» τα αμφιθέατρα και φέρνουν αλλαγές στον χάρτη των ΑΕΙ - Τι ζητούν οι πρυτάνεις
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το πρόβλημα θα γίνει πιο ορατό μέσα στο 2026 καθώς ολοκληρώνουν τα χρόνια τους στο Λύκειο οι μαθητές που γεννήθηκαν την περίοδο 2009-2010, οπότε ξεκίνησε να επιδεινώνεται το δημογραφικό
Το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο αποτύπωσε το ΘΕΜΑ της περασμένης Κυριακής, αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής προβληματίζουν τις πρυτανικές αρχές σε όλη τη χώρα που βλέπουν τα αμφιθέατρα να «αδειάζουν» από φοιτητές όσο περνάνε τα χρόνια.
Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται ότι προκαλεί αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ενδεικτικά με αλλαγές σε ξεπερασμένα αντικείμενα σπουδών- όπως αναφέρει η Καθημερινή.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το πρόβλημα θα γίνει πιο ορατό μέσα στο 2026 καθώς ολοκληρώνουν τα χρόνια τους στο Λύκειο οι μαθητές που γεννήθηκαν την περίοδο 2009-2010, οπότε ξεκίνησε να επιδεινώνεται το δημογραφικό.΄
Ηδη φέτος, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 68.788 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στα ΑΕΙ, λόγω της ΕΒΕ έμειναν από τους υποψηφίους συνολικά 10.636 κενές θέσεις.
Νέα δεδομένα δημιουργεί, παράλληλα, και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων τα οποία εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν περίπου το 10% των νέων φοιτητών.
«Πρέπει να ξεκινήσει διάλογος για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, με στόχο να δημιουργηθούν λιγότερα αλλά ισχυρότερα πανεπιστήμια» υποστηρίζει στην Καθημερινή ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πατρών, Χρήστος Μπούρας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη: «Θα πρέπει τα ΑΕΙ να έχουν την ευελιξία να αποφασίζουν ποια τμήματα θα δημιουργούν και ποια θα αντικαθιστούν, με στόχο να είναι πιο ανταγωνιστικά. Το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Για παράδειγμα, νέα τμήματα με αντικείμενο υψηλής ζήτησης, όπως η Νομική, σε περιφερειακά ΑΕΙ θα προσείλκυαν υποψηφίους».
Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται ότι προκαλεί αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ενδεικτικά με αλλαγές σε ξεπερασμένα αντικείμενα σπουδών- όπως αναφέρει η Καθημερινή.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το πρόβλημα θα γίνει πιο ορατό μέσα στο 2026 καθώς ολοκληρώνουν τα χρόνια τους στο Λύκειο οι μαθητές που γεννήθηκαν την περίοδο 2009-2010, οπότε ξεκίνησε να επιδεινώνεται το δημογραφικό.΄
Ηδη φέτος, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 68.788 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στα ΑΕΙ, λόγω της ΕΒΕ έμειναν από τους υποψηφίους συνολικά 10.636 κενές θέσεις.
Νέα δεδομένα δημιουργεί, παράλληλα, και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων τα οποία εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν περίπου το 10% των νέων φοιτητών.
«Πρέπει να ξεκινήσει διάλογος για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, με στόχο να δημιουργηθούν λιγότερα αλλά ισχυρότερα πανεπιστήμια» υποστηρίζει στην Καθημερινή ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πατρών, Χρήστος Μπούρας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη: «Θα πρέπει τα ΑΕΙ να έχουν την ευελιξία να αποφασίζουν ποια τμήματα θα δημιουργούν και ποια θα αντικαθιστούν, με στόχο να είναι πιο ανταγωνιστικά. Το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Για παράδειγμα, νέα τμήματα με αντικείμενο υψηλής ζήτησης, όπως η Νομική, σε περιφερειακά ΑΕΙ θα προσείλκυαν υποψηφίους».
Ειδήσεις σήμερα:
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα