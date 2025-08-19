Λεωφορείο του ΟΑΣΑ έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου - «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός» λέει ένοικος
Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία Κονίτσης με λεωφορείο της γραμμής 409

Ατύχημα με ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ στη γραμμή 409 να πέφτει πάνω σε πολυκατοικία, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Παπάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης άρχισε να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και ένα σταθμευμένο όχημα.

Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και στο παρκαρισμένο ΙΧ.

Ένοικος του κτηρίου μετέφερε στην ΕΡΤ πως «ο οδηγός μας είπε ότι έβαλε χειρόφρενο αλλά αυτό λύθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός»



