Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε, δείτε βίντεο

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Τρίπολης - Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν

Σοκ προκαλεί βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και δείχνει αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό, κοντά στην πόλη της Τρίπολης, χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Το εν λόγω βίντεο, που καταγράφει το περιστατικό στην Εθνική Οδό, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πολλές αντιδράσεις από το κοινό.

@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band

Πολλοί χρήστες που παρακολούθησαν το βίντεο εξέφρασαν φόβο για την επικίνδυνη ενέργεια του οδηγού, ενώ υπενθύμισαν ότι παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν είχαν τραγικές συνέπειες με θανατηφόρα ατυχήματα.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.

