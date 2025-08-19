Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε, δείτε βίντεο
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Τρίπολης - Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν
Σοκ προκαλεί βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και δείχνει αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό, κοντά στην πόλη της Τρίπολης, χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου.
Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.
@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band
