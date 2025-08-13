Λιμενικό: 76 πολίτες απεγκλωβίστηκαν χθες από τις φωτιές σε Πάτρα και Χίο
Διασώθηκαν και δύο τετράποδα από το Λιμενικό - Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Σ τη Χίο.

H φωτιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Βολισσού, με τις φλόγες να απειλούν τις παραλιακές ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, μεταφέροντας με ασφάλεια 56 άτομα και ένα ζώο στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.
Στην Κάτω Αχαΐα, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Τρία περιπολικά, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 20 πολίτες και ένα τετράποδο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους στον νότιο λιμένα Πάτρας.
Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής.
