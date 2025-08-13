Φωτιά τώρα στα Μέγαρα: Περιορίστηκε το μέτωπο που ξέσπασε τα ξημερώματα - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, ήχησε και το 112

Κλείσιμο

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στα Μέγαρα που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης.Όπως είπε «έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής, περιορίστηκε και δεν προχώρησε στον οικισμό. Πλέον έχουμε μεμονωμένες εστίες μόνο»Αν και, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης λόγω των ισχυρών ανέμων «το δύσκολο ήταν μεταξύ 3-4 τα ξημερώματα αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα»Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση.Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο τώρα επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα, ενώ ήχησε και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος.