Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα: Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας στον Δήμο Ζίτσας
Στο χωριό βρίσκονται ήδη 13 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 28 πυροσβέστες
Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων καθώς απειλείται από την φωτιά που ξέσπασε απόψε σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.
Στο χωριό βρίσκονται ήδη 13 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 28 πυροσβέστες ενώ σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την εκκένωση και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς την Λιγοψά.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πρωτόπαππας Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
