Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα: Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας στον Δήμο Ζίτσας
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ιωάννινα

Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα: Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας στον Δήμο Ζίτσας

Στο χωριό βρίσκονται ήδη 13 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 28 πυροσβέστες

Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα: Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας στον Δήμο Ζίτσας
Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων καθώς απειλείται από την φωτιά που ξέσπασε απόψε σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Στο χωριό βρίσκονται ήδη 13 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 28 πυροσβέστες ενώ σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την εκκένωση και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.



Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς την Λιγοψά.

