Φωτιά στη Χίο: Μάχη με 3 μέτωπα, εκκενώνεται το χωριό Παρπαριά, - Δείτε βίντεο

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Συνεχίζεται η μάχη με τιςστηκαι το βραδυ της Τρίτης. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά να μαίνεται σε τρία μέτωπα σεκαιΤο 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχώνκαινα απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου, ενώ νέο μήνυμα εστάλη στους κατοίκους τηςνα μετακινηθούν μέσω προς Καρδάμυλα.Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχέςκαιΕπιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου

Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.



«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.



