Φωτιά στη Χίο: Μάχη με 3 μέτωπα, εκκενώνεται το χωριό Παρπαριά, - Δείτε βίντεο
Το 112 έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους της Παρπαριάς να μετακινηθούν μέσω προς Καρδάμυλα - Το Νοσοκομείο Χίου δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα
Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Mαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου, ενώ νέο μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της Παρπαριάς να μετακινηθούν μέσω προς Καρδάμυλα.
Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά και Νέα Ποταμιά.
Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βολισσός #Λιμνιά #Λήμνος #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πισπιλούντα και #Νέα_Ποταμιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου
Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.
«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.
