Φωτιά στη Χίο: Μάχη με 3 μέτωπα, εκκενώνεται το χωριό Παρπαριά, - Δείτε βίντεο

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Χίος Μήνυμα 112 Πυροσβεστική

Το 112 έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους της Παρπαριάς να μετακινηθούν μέσω προς Καρδάμυλα - Το Νοσοκομείο Χίου δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο και το βραδυ της Τρίτης. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά να μαίνεται σε τρία μέτωπα σε Βολισσό, Πισπιλούντα και Ποταμιά.

Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Mαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου, ενώ νέο μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της Παρπαριάς να μετακινηθούν μέσω προς Καρδάμυλα.




Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά  και Νέα Ποταμιά.

Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Φωτιά στη Χίο (4)


Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.




Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου 

Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.

«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.

