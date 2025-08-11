Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου, λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
Ο Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του λέει πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει
Αισιόδοξα είναι τα νέα από το Τορίνο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 15χρονος από το Μέτσοβο που έκανε μεταμόσχευση ήπατος, μετά τη θερμοπληξία που υπέστη και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.
Ο πατέρας του παιδιού είπε πως πλέον μιλάει και τρώει ενώ ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε στον ALPHA πως θα πάρει σύντομα εξιτήριο. «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά», είπε ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη.
Ο έφηβος έκανε μεταμόσχευση και όταν άνοιξε τα μάτια του «ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά». Ο πατέρας ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά» καθώς επίσης και το παιδί που έδωσε ζωή στον γιο του με τον θάνατό του: «θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος».
Είπαν στον Δημήτρη ότι είχε ένα θέμα και «είναι λίγο μπερδεμένος», ωστόσο δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση. «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεό είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα», κατέληξε.
