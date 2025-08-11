Επτά μήνες φυλάκιση για το ζευγάρι των «influencers» στα Χανιά

Ο άνδρας από το Κουβέιτ και η γυναίκα από την Τσεχία οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για απόπειρα εκβίασης - Είχαν ζητήσει 700 ευρώ για να ξεχάσουν όσα δήθεν πέρασαν σε βίλα