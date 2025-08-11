Επτά μήνες φυλάκιση για το ζευγάρι των «influencers» στα Χανιά
Επτά μήνες φυλάκιση για το ζευγάρι των «influencers» στα Χανιά
Ο άνδρας από το Κουβέιτ και η γυναίκα από την Τσεχία οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για απόπειρα εκβίασης - Είχαν ζητήσει 700 ευρώ για να ξεχάσουν όσα δήθεν πέρασαν σε βίλα
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων καταδίκασε σε επτά μήνες φυλάκιση με αναστολή -χωρίς δικαίωμα έφεσης- τους εκβιαστές influencers. Ο άνδρας από το Κουβέιτ και η γυναίκα από την Τσεχία, ισχυρίζονται πως είναι «διάσημοι influencers» με ένα εκατομμύριο ακολούθους και βρέθηκαν από την πολυτέλεια μιας βίλας 400 τ.μ. με πισίνα και τζακούζι, στις αίθουσες των δικαστηρίων για απόπειρα εκβίασης.
Η υπόθεση, που από την αρχή συνδύαζε στοιχεία τηλεοπτικού ριάλιτι και αστυνομικού θρίλερ, ξεκίνησε από παράπονα για τη διακόσμηση και μια… νεκρή κατσαρίδα και εξελίχθηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, απειλές για διαδικτυακή δυσφήμιση και τρεις ώρες σκληρής σύγκρουσης με αστυνομικούς. Παρά την κατηγορία που αντιμετώπιζαν, οι ίδιοι εμφανίστηκαν αμετανόητοι στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας μέχρι τέλους ότι «διεκδίκησαν το δίκιο τους» και αρνούμενοι να παραδεχθούν ότι οι πράξεις τους συνιστούσαν εκβιασμό.
Στην απολογία τους δήλωσαν ότι δικαιούνταν επιστροφή του 30% του ποσού της κράτησης και ότι η απαίτηση αυτή δεν ήταν παράνομη όπως και ο τρόπος με τον οποίο ζήτησαν τα χρήματα. Όταν ο συνήγορος του ιδιοκτήτη τους ρώτησε γιατί δεν έκαναν εξαρχής γνωστή την ιδιότητά τους ώστε να υπάρξει πιθανή συμφωνία διαφήμισης του καταλύματος, αλλά την επικαλέστηκαν μόνο εκ των υστέρων για να ζητήσουν χρήματα, εκείνοι δεν έδωσαν απάντηση.
Άρχισαν να καταφθάνουν διαδοχικά μηνύματα με παρατηρήσεις για τη διακόσμηση και «προτάσεις βελτίωσης», που όπως τόνισαν έπρεπε να υλοποιηθούν για να δικαιολογηθεί το ποσό της ημερήσιας χρέωσης. Η κατάσταση κλιμακώθηκε το τρίτο βράδυ, όταν έστειλαν βίντεο με μια νεκρή κατσαρίδα, δηλώνοντας ότι «οι διακοπές τους καταστράφηκαν» και απαιτώντας επιστροφή χρημάτων. Στην αρχή η απαίτηση συνοδευόταν από αιχμές για την ποιότητα της διαμονής, όμως στη συνέχεια ο άνδρας επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως influencer με ένα εκατομμύριο ακολούθους, απειλώντας με δυσφήμιση στα social media και καταγγελίες σε αρχές και φορείς. Η διαχειρίστρια ενημέρωσε την Τουριστική Αστυνομία, η οποία οργάνωσε επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και αστυνομικό που παρουσιάστηκε ως συγγενής του ιδιοκτήτη. Όταν ο άνδρας παρέλαβε τα χρήματα, επέστρεψε τρέχοντας στη βίλα και κλειδώθηκε μέσα με τη σύζυγό του. Ακολούθησαν τρεις ώρες έντασης: σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με κλωτσιές, μπουνιές και δαγκώματα, προκαλώντας αμυχές, ενώ κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους, φωνάζοντας ότι θα «εκθέσουν» την ελληνική αστυνομία.
Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στη βίλα, να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα. Εκεί, αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα πλήρη στοιχεία τους, μέχρι την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα και τη σημερινή καταδίκη τους.
Η υπόθεση, που από την αρχή συνδύαζε στοιχεία τηλεοπτικού ριάλιτι και αστυνομικού θρίλερ, ξεκίνησε από παράπονα για τη διακόσμηση και μια… νεκρή κατσαρίδα και εξελίχθηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, απειλές για διαδικτυακή δυσφήμιση και τρεις ώρες σκληρής σύγκρουσης με αστυνομικούς. Παρά την κατηγορία που αντιμετώπιζαν, οι ίδιοι εμφανίστηκαν αμετανόητοι στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας μέχρι τέλους ότι «διεκδίκησαν το δίκιο τους» και αρνούμενοι να παραδεχθούν ότι οι πράξεις τους συνιστούσαν εκβιασμό.
Στην απολογία τους δήλωσαν ότι δικαιούνταν επιστροφή του 30% του ποσού της κράτησης και ότι η απαίτηση αυτή δεν ήταν παράνομη όπως και ο τρόπος με τον οποίο ζήτησαν τα χρήματα. Όταν ο συνήγορος του ιδιοκτήτη τους ρώτησε γιατί δεν έκαναν εξαρχής γνωστή την ιδιότητά τους ώστε να υπάρξει πιθανή συμφωνία διαφήμισης του καταλύματος, αλλά την επικαλέστηκαν μόνο εκ των υστέρων για να ζητήσουν χρήματα, εκείνοι δεν έδωσαν απάντηση.
Το χρονικό της υπόθεσηςΌλα ξεκίνησαν στις 3 Αυγούστου, όταν το ζευγάρι επέστρεψε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην ίδια πολυτελή βίλα στα Χανιά, με ιδιωτική πισίνα, τζακούζι. Οι πρώτες ώρες κύλησαν με μηνύματα ενθουσιασμού προς τη διαχειρίστρια Σάρα Ράπτη, όμως γρήγορα η επικοινωνία άλλαξε.
Άρχισαν να καταφθάνουν διαδοχικά μηνύματα με παρατηρήσεις για τη διακόσμηση και «προτάσεις βελτίωσης», που όπως τόνισαν έπρεπε να υλοποιηθούν για να δικαιολογηθεί το ποσό της ημερήσιας χρέωσης. Η κατάσταση κλιμακώθηκε το τρίτο βράδυ, όταν έστειλαν βίντεο με μια νεκρή κατσαρίδα, δηλώνοντας ότι «οι διακοπές τους καταστράφηκαν» και απαιτώντας επιστροφή χρημάτων. Στην αρχή η απαίτηση συνοδευόταν από αιχμές για την ποιότητα της διαμονής, όμως στη συνέχεια ο άνδρας επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως influencer με ένα εκατομμύριο ακολούθους, απειλώντας με δυσφήμιση στα social media και καταγγελίες σε αρχές και φορείς. Η διαχειρίστρια ενημέρωσε την Τουριστική Αστυνομία, η οποία οργάνωσε επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και αστυνομικό που παρουσιάστηκε ως συγγενής του ιδιοκτήτη. Όταν ο άνδρας παρέλαβε τα χρήματα, επέστρεψε τρέχοντας στη βίλα και κλειδώθηκε μέσα με τη σύζυγό του. Ακολούθησαν τρεις ώρες έντασης: σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με κλωτσιές, μπουνιές και δαγκώματα, προκαλώντας αμυχές, ενώ κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους, φωνάζοντας ότι θα «εκθέσουν» την ελληνική αστυνομία.
Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στη βίλα, να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα. Εκεί, αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα πλήρη στοιχεία τους, μέχρι την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα και τη σημερινή καταδίκη τους.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα