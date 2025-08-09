Χανιά: «Θα το μάθει όλο το Instagram»: Ζευγάρι αλλοδαπών «influencer» προσπάθησε να εκβιάσει ιδιοκτήτη βίλας στα Χανιά

Μετά την άφιξή τους ζήτησαν 700 ευρώ για να ξεχάσουν όσα δήθεν πέρασαν - Επεισοδιακή η σύλληψή τους από την Τουριστική Αστυνομία μετά από καταγγελία της διαχειρίστριας