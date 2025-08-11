Αγωνία για 47χρονη που εξαφανίστηκε με τον σκύλο της πριν 10 μέρες στο Καπανδρίτι

Η οικογένεια της 47χρονης ενημέρωσε σήμερα το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνισή της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο